كرة يد - مجموعة سهلة لـ منتخب مصر في أمم إفريقيا

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 15:51

كتب : محمد سمير

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل، عن مواجهات سهلة.

ووقع منتخب مصر بطل إفريقيا ضمن المجموعة الأولى: التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: أنجولا والمغرب ونيجيريا وكينيا.

أخبار متعلقة
كرة يد - رغم فارق الـ 32 هدفا.. حارسة مرمى إيران تحصد جائزة الأفضل ضد النرويج في المونديال كرة يد - يحيى خالد يتفوق على ممدوح هاشم وخيري.. وبرشلونة يعود للانتصارات في أبطال أوروبا كرة يد - الروبي لـ في الجول: استدعاء الأحمر من أجل مباراة تونس على أقل تقدير.. والمنتخب أقنعه كرة يد - الأحمر يقود قائمة منتخب مصر في دورة السعودية.. استعدادا لأمم إفريقيا

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: تونس والرأس الأخضر وغينيا والسنغال.

وبدأ المنتخب معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي، الأحد الماضي، تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد للمدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد المنتخب حاليًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية 15 ديسمبر الجاري للمشاركة في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني المصري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي بدون اللاعبين المحترفين، وهم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد – شادي محمود خليل

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل – يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2022.

منتخب مصر لكرة اليد أمم إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
تنس طاولة - هنا جودة تتأهل لنهائي منافسات فردي بطولة العالم للشابات تنس طاولة - هنا جودة تحقق ذهبية منافسات زوجي بطولة العالم للشابات لأول مرة في مصر.. مكادي هايتس تستضيف أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية كرة طائرة - فوز سهل لـ الأهلي والزمالك في افتتاح الدوري
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: كاف يرفض تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء 5 دقيقة | مصر
تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بسبب إصابة أحمد مرتضى بـ كورونا 6 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - مجموعة سهلة لـ منتخب مصر في أمم إفريقيا 17 دقيقة | رياضات أخرى
دي مارزيو: إصابات كورونا تصل إلى 11 في توتنام 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد الجزائري يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم باحتجاج ضد هدف مصر 52 دقيقة | كأس العرب 2021
بدر بانون يتحدث عن مواجهة الجزائر المرتقبة 55 دقيقة | كأس العرب 2021
الدرجة الثانية - في الجول يرصد 29 تغييرا خارج الخطوط بعد 9 جولات ساعة | الدرجة الثانية
قنوات الكاس: الجزائر تتقدم باحتجاج بسبب ما حدث قبل تعادل مصر ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة