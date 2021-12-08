بدر بانون يتحدث عن مواجهة الجزائر المرتقبة

تحدث بدر بانون مدافع الأهلي وقائد منتخب المغرب للمحليين عن المواجهة المرتقبة ضد الجزائر في ربع نهائي كأس العرب.

وقال بانون في تصريحات مصورة يوم الأربعاء: "مباريات الدربي تبقى ذات طابع خاص وتتسم ببعض الحساسية".

وأضاف مدافع الأهلي "مواجهة الجزائر ستلعب على جزئيات بسيطة".

وتابع "من يريد التتويج باللقب عليه المرور من كل المحطات الصعبة، دخلنا مرحلة خروج المغلوب وليس لدينا أي اختيارات سوى الفوز".

وأكمل "سنواصل بنفس العزيمة والتركيز والجدية من أجل اقتناص التأهل وإسعاد الجماهير المغربية".

وواصل قائد أسود الأطلس "نتمنى أن يحضر المغاربة بكثافة لمساندتنا، لأن دعمهم يمنحنا حافزا كبيرا".

وأتم "نحن نعلم بأنهم سيكونون في الموعد ونحن كذلك سنكون عند حسن ظنهم".

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في اليوم نفسه".

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