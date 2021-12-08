الدرجة الثانية - في الجول يرصد 29 تغييرا خارج الخطوط بعد 9 جولات

مرت 9 جولات في الأقسام الثلاثة من دوري الدرجة الثانية لموسم 2021-2022 ورغم أن المسابقات لم تصل لربعها الأول إلا أنها شهدت تغييرات فنية عديدة.

29 جهازا فنيا تغير بعد مرور 9 جولات شهدت إقامة 216 مباراة حتى الآن، أي بمعدل رحيل مدرب كل 7 مباريات.

FilGoal.com يستعرض معكم جميع التغييرات التي تمت خارج الخطوط في الدرجة الثانية.

مجموعة الصعيد

8 أندية أجرت تغييرات واستقرت 8 أندية على أجهزتها الفنية.

رحل زيزو حشمت من تدريب كيما أسوان بعد جولتين حصد خلالهما نقطتين ثم تولي سعيد عبد العزيز الذي حصد 17 نقطة من 7 مباريات من 5 انتصارات وتعادلين

رحل سعيد ابراهيم المدير الفني لنادي قنا بعد هزيمتين من مباراتين وتم تعيين كمال الزين الذي حقق 6 نقاط من 7 مباريات

رحل ياسر رضوان من الالومنيوم الذي حقق 9 نقاط من 5 مباريات بعد انتصارين وتعادلين وتعيين محمود مرزوق الذي حقق 4 نقاط من 4مباريات من انتصار وتعادل وهزيمتين

رحل محمد جمال من التليفونات الذي حقق ثلاث نقاط من 6 مباريات وتعيين كرم جابر

رحل رمضان رجب من الفيوم الذي حصد 6 نقاط من 6 مباريات وتعيين سعيد صبحي الذي حصد 7 نقاط من 3 مباريات

رحل جميل حلمي من الاعلاميين بعد تحقيق 4 نقاط من 7 مباريات حقق خلالها انتصار وتعادل وخمسة هزائم وتعيين هاني عرفه

رحل رجب بديني من طامية ثم فؤاد سلامة مؤقتا ثم نادر السيد وحاليا يقود فؤاد سلامة الفريق نظرا لتواجد نادر السيد في الاستديو التحليلي لكأس العرب

رحل هاني أمين من البداري بعد 8 مباريات حقق خلالها 7 نقاط من انتصارين وتعادل و4 هزائم وتعيين الحسيني محمد

مجموعة القاهرة

6 أندية أجرت تغييرات

رحل محمد ياسين عن تدريب بور فؤاد بعد تحقيق نقطة من 4 مباريات وتعيين أبو طالب العيسوي الذي حقق ثلاث نقاط من 5 مباريات

رحل عيد مرازيق المدير الفني لبنها بعد الاسبوع الرابع بعد حصد نقطتين من 4 مباريات وتعيين محمد عبد الرؤوف ثم رحل بعد الأسبوع الثامن بعد تحقيق 3 نقاط من 4 مباريات،وتم تعيين مصطفى عسكر

رحل خالد غنيم من النصر الذي حصد 4 نقاط من 4مباريات وتولي ياسر رضوان

رحل أمير عزمي مجاهد من السكة الحديد بعد حصد 5 نقاط من 5 مباريات وتعيين جمعة مشهور الذي حصد 7 نقاط من 4 مباريات

رحل احمد عبد العزيز الزيز من المريخ الذي حقق نقطتين من 6مباريات و تعيين ايمن الجمل الذي حقق 5 نقاط من 4 مباريات

رحيل علاء عبد العال من القناة الذي حقق 7 نقاط من 5 مباريات وتعيين محمد حليم الذي حقق 7 نقاط من 4 مباريات

مجموعة بحري

المجموعة الأكثر تغييرا بـ 11 تغيير

رحيل كرم جابر من الرجاء قبل بداية أول مباراة في الدوري بسبب منع القيد لنادي الرجاء وتعيين رضا أبو اليزيد الذي حقق 3 نقاط من 6 مباريات، وتعيين طارق محجوب الذي حقق أول انتصار للفريق في الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدف وعودة رضا أبو اليزيد ليكون مدربا عاما للفريق

رحيل طارق الصاوي من تدريب الحمام بعد أول مباراة تعادل خلالها مع صيد المحلة وتولي عطية صابر ثم رحل بعد الأسبوع الثامن بعد حصد 4 نقاط من 7 مباريات وتولى محمد عبدالله

رحيل محمد حليم من الحرس حصد خلالها 11 نقطة من خمسة مباريات من 3 انتصارات وتعادلين وتعيين محمد مكي الذي حقق 7 نقاط من 4 مباريات من انتصارين وتعادل وهزيمة

رحيل حسن موسي من البلدية بعد حصد 11 نقطة من 7 مباريات حقق خلالها ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمتين وتعيين محمد صلاح

رحيل بلبل بيومي عن المنصورة بعد حصد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات بعد انتصار وهزيمتين من دكرنس والمجد وتعيين ياسر الكناني

رحيل كابتن ياسر عبد الواحد من دمنهور بعد حصد 3 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها ثلاث تعادلات وهزيمة وتم تعيين ابو العينين شحاته الذي حقق 6 نقاط في خمسة مباريات حقق خلالها انتصار و4تعادلات

رحيل أحمد الكاس من أبوقير للأسمدة الذي حصد 9 نقاط من 7 مباريات حقق انتصارين و3 تعادلات وهزيمتين وتعيين أيمن المزين

رحيل رضا الفيداوي من المصري بالسلوم الذي حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم في 7مباريات، وتعيين مجدي طلبة بداية من لقاء المنصورة المؤجل من الجولة الثانية

رحيل محمد عبد الله من الزرقا بعدما حصد 4 نقاط و3 هزائم من 7مباريات والخروج من كأس مصر أمام بني عبيد وتعيين طارق غيده

رحيل أحمد صالح من تدريب المجد السكندري بعد حصد 3 نقاط إعتبارية من 3 مباريات و تم تعيين الراحل ادهم السلحدار الذي حصد 11 نقطة من 6 مباريات وتم تعيين ياسر عزت بعد وفاة أدهم السلحدار

رحيل نبيل حلمي من صيد المحلة بعد تحقيق 4 نقاط من 8 مباريات والخروج من تمهيدي كأس مصر أمام أشمون وتولى طارق السعيد