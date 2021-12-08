مران الأهلي – انتظام ديانج.. ومشاركة الثلاثي المحترف بـ التشيك

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 14:24

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سموحة

انتظم أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، في مران فريقه اليوم الأربعاء.

وعاد المالي من مسقط رأسه قبل ساعات، وشارك في تدريبات بدنية بالجيم قبل المشاركة في تقسيمة الكرة خلال المران.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مطولة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

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وحرص موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي؛ للحديث عن اهمية المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي.

وقام الجهاز الفني بتصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة في المران لتعويض الغيابات في صفوف الفريق بسبب مشاركة الدوليين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وشارك أحمد حسام "ميدو" ومحمد أحمد "بيسو" ومصطفى فوزي ثلاثي فريق الشباب بالنادي المحترفين بفريق زيزكوف التشيكي في مران الفريق، حيث وافق الجهاز الفني على مشاركة الثلاثي في تدريبات الفريق خلال تواجدهم في مصر؛ للحفاظ على لياقتهم وجاهزيتهم للمباريات.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية أثناء المران الجماعي، فيما خاض حراس المرمى مرانا بدنيا وفنيا تحت قيادة يانكون ميشيل.

الأهلي مران الأهلي أليو ديانج
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