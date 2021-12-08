رئيس أنورثوسيس يكشف موقف عمرو وردة من التجديد.. ورد اللاعب

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أنورثوسيس

كشف يوجينيوس هامبولاس رئيس نادي أنورثوسيس القبرصي موقف عمرو وردة من تجديد تعاقده مع الفريق.

عمرو وردة

النادي : أنورثوزيس فاماجوستا

أنورثوزيس فاماجوستا

ووقع وردة في بداية الموسم على عقد يمتد لموسم واحد مع الفريق القبرصي.

وقال رئيس النادي القبرصي في تصريح لـ "Mc Media": "طلبنا من عمرو وردة تجديد تعاقده معنا".

أخبار متعلقة
عمرو وردة ينتقل إلى الدوري القبرصي وردة يصنع هدفا لا يمنع العودة.. فلورا يختطف التعادل من أنورثوسيس أنورثوسيس القبرصي يعلن ضم وردة في ظهوره الأول مع أنورثوسيس.. وردة يسجل مرتين بمباراة ودية

وأضاف "واللاعب أخبرنا بأنه لا يرى نفسه بأي قميص آخر في قبرص".

وبعد قليل من تصريحات رئيس النادي أوضح موقع "themasports" أن وردة نشر صورة شعار النادي عبر حسابه على إنستجرام معلقا "دائما معا".

وردة البالغ 28 عاما شارك الموسم الحالي في 16 مباراة بجميع المسابقات سجل 4 وصنع 6.

ويمتلك أنورثوسيس فرصة التـأهل للدور المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط ويواجه بارتيزان بلجراد الكرواتي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويحتل أنورثوسيس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القبرصي برصيد 13 نقطة بفارق 15 نقطة عن أبولون المتصدر.

عمرو وردة أنورثوسيس القبرصي
نرشح لكم
أوين وفيرديناند يتغزلان في محمد صلاح 3 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد التسجيل أمام ميلان هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد ميلان شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة
أخر الأخبار
قنوات الكاس: الجزائر تتقدم باحتجاج بسبب ما حدث قبل تعادل مصر 3 دقيقة | كأس العرب 2021
مران الأهلي – انتظام ديانج.. ومشاركة الثلاثي المحترف بـ التشيك 6 دقيقة | الدوري المصري
رئيس أنورثوسيس يكشف موقف عمرو وردة من التجديد.. ورد اللاعب 9 دقيقة | المحترفون
منافس مصر - عودة أوسيمين لتدريبات نابولي 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
أوين وفيرديناند يتغزلان في محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: برشلونة يشك في توخيل بسبب ديمبيلي ساعة | الدوري الإسباني
المنتخب يعلن تفاصيل إصابتي حجازي وأيمن أشرف ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - موهبة سوريا لـ في الجول: سنعود أقوى.. ونأمل في الصعود لـ كأس العالم ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة