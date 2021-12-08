رئيس أنورثوسيس يكشف موقف عمرو وردة من التجديد.. ورد اللاعب

كشف يوجينيوس هامبولاس رئيس نادي أنورثوسيس القبرصي موقف عمرو وردة من تجديد تعاقده مع الفريق.

عمرو وردة النادي : أنورثوزيس فاماجوستا أنورثوزيس فاماجوستا

ووقع وردة في بداية الموسم على عقد يمتد لموسم واحد مع الفريق القبرصي.

وقال رئيس النادي القبرصي في تصريح لـ "Mc Media": "طلبنا من عمرو وردة تجديد تعاقده معنا".

وأضاف "واللاعب أخبرنا بأنه لا يرى نفسه بأي قميص آخر في قبرص".

وبعد قليل من تصريحات رئيس النادي أوضح موقع "themasports" أن وردة نشر صورة شعار النادي عبر حسابه على إنستجرام معلقا "دائما معا".

وردة البالغ 28 عاما شارك الموسم الحالي في 16 مباراة بجميع المسابقات سجل 4 وصنع 6.

ويمتلك أنورثوسيس فرصة التـأهل للدور المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط ويواجه بارتيزان بلجراد الكرواتي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويحتل أنورثوسيس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القبرصي برصيد 13 نقطة بفارق 15 نقطة عن أبولون المتصدر.