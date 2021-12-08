منافس مصر - عودة أوسيمين لتدريبات نابولي

عاد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي للتدرب منفردا بعدما أجرى عملية جراحية في الوجه الشهر الماضي.

وكان أوسيمين قد تعرض لإصابة في الوجه عقب التحام هوائي مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر في الدوري الإيطالي.

وظهر اللاعب في التدريبات يركض ببطء ومرتديا قناعا على وجهه.

وأعلن نابولي في وقت سابق غياب مهاجمه النيجيري لمدة 3 أشهر عن الملاعب بعد إجراء عملية جراحية في عظم وجنتيه ومحجر عينه.

وأوضح البيان "تم استخدام ألواح ومسامير من التيتانيوم في العملية".

Victor è tornato in campo 😍 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JPy8nAgXIH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 8, 2021

ومن المتوقع أن يعود أوسيمين لخوض المباريات في نهاية فبراير 2022 وهو ما يعني غيابه عن كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها الشهر المقبل.

المهاجم البالغ 22 عاما سجل الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة بقميص البارتينوبي.

ويستعد نابولي لمواجهة حاسمة مع ليستر سيتي في الدوري الأوروبي غدا الخميس.

ويقع منتخب نيجيريا مع مصر والسودان وغينيا بيساو في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2022.