كأس العرب - موهبة سوريا لـ في الجول: سنعود أقوى.. ونأمل في الصعود لـ كأس العالم

قدم أوليفر كاسكاو بطولة جيدة في كأس العرب، رغم خروج سوريا من الدور الأول، كما سجل هدفا في انتصار تاريخي ضد تونس.

وفي هذا الحوار، يتحدث كاسكاو المولود في السويد، لـ FilGoal.com عن رؤيته لمشوار سوريا في كأس العرب، وحلم الوصول إلى كأس العالم.

وإلى نص الحوار..

ما أسباب خسارة المنتخب السوري أمام المنتخب الموريتاني؟

لأكون صادقا معك، لا أعرف، فليس لي أن أقوم بتحليل المباراة من الجانب التكتيكي.

أنا حزين للغاية لأننا لم نتأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب، لكننا سنعود أقوى إن شاء الله.

كيف تقيم أداء المنتخب خلال كأس العرب؟

أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، ليس لدي الكثير من الخبرة خلال المباريات السابقة، ومن المستحيل أن يطبق كل شيء بشكل مثالي بعد ثلاثة أيام من قدوم المدرب الجديد. وهذا صعب علينا الأمور، سأقول لك أننا خلال أحداث الشوط الثاني في مباراتنا الأولى أمام الإمارات ظهرنا بشكل جيد، في مباراة تونس قدمنا أداء جيدا من وجهة نظري، لذلك من الآن علينا الاستمرار في التطور والنمو بشكل أكثر.

قدمتم مباراة كبيرة أمام تونس وحققتم الانتصار، هل توقعت هذا الانتصار، وما هي تعليمات المدرب تيتا للاعبين؟

كنت أعتقد أننا سنفوز على تونس، لا أدخل مباراة من أجل التعادل أو الخسارة، هذا مستحيل. لقد كان شعورا جنونيا أن أسجل هذا الهدف، ونحقق الفوز أيضا في يوم عيد ميلادي. بالنسبة لي ولعائلتي هو أحد أهم الأيام في حياتنا.

أما عن تعليمات المدرب، فأخبرنا ما سنأخذه من مواجهة الإمارات وسنضيف عليه بعض الأمور، احترام كبير له، هو مدرب جيد جدا ولديه أسلوب جيد.

هل المنتخب السوري بإمكانه الصعود إلى كأس العالم من خلال التصفيات؟

آمل أن نتمكن من الصعود إلى كأس العالم، علينا التركيز على المباراة المقبلة أمام الإمارات، وأن نسعى للفوز في كل مباراة، وأن نفعل أفضل ما لدينا.

*يحتل المنتخب السوري المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا، على بعد 4 نقاط من المركز المؤهل للملحق قبل 4 مباريات من انتهاء التصفيات.

من اللاعب الذي أعجبك خلال مباريات البطولة؟

لم أر الكثير من اللاعبين في البطولة، أحب حنبعل المجبري ويوسف المساكني لاعبا تونس، لكن أفضل لاعب رأيته هو محمد عثمان لاعب سوريا.

وفي النهاية أود أن أشكر الجماهير السورية على دعمهم الكبير، وبدونهم لن نفعل أي شيء.