موندو ديبورتيفو: برشلونة يشك في توخيل بسبب ديمبيلي

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 13:26

كتب : عمر خالد

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يشك برشلونة بسبب عدم تجديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي حتى الآن في الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يرى أن توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي هو من يقف خلف اللاعب في مسألة عدم التجديد مع برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي موجود في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ومرشح قوي لإعادة الفوز باللقب مرة أخرى الأمر الذي يؤكد على قوة المشروع الذي يقوده توخيل منذ أن جاء إلى النادي.

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وأوضحت موندو ديبورتيفو أن العديد من الأندية الإنجليزية تريد ضم ديمبيلي إلى صفوفها مثل مانشستر يونايتد وتوتنام ونيوكاسل، ولكن يبقى مشروع تشيلسي هو الأفضل إلى اللاعب الفرنسي وبسبب العلاقة السابقة التي جمعت بين توخيل وبين اللاعب في بوروسيا دوتموند الألماني.

يذكر أنه لا يزال أمام ديمبيلي ثلاثة أسابيع ليكون قادرا على التفاوض بحرية مع أي ناد اعتبارا من 1 يناير عند انتهاء عقده في 30 يونيو 2022 المقبل .

وحتى الآن لم تتوصل إدارة برشلونة مع ممثلي اللاعب الفرنسي إلى أي إتفاق بشأن تجديد العقد مرة أخرى مع النادي الكتالوني.

برشلونة عثمان ديمبيلي توماس توخيل
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