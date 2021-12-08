يزاحم سيلتك الأسكتلندي.. جايتان يقود بنيارول لحصد لقب الدوري الأوروجوياني للمرة الـ 51

توج بنيارول بلقب الدوري الأوروجوياني للمرة الـ 51 في تاريخه بعدما فاز على بلازا كولونيا بركلات الترجيح.

وحسم الأرجنتيني نيكولاس جايتان –لاعب أتليتكو مدريد وبنفيكا الأسبق- المباراة لصالح بنيارول بعدما سجل الركلة التاسعة لفريقه ليفوز بنتيجة 8-7.

وكان بلازا كولونيا قد فاز بمرحلة أبرتورا (الدور الأول) فيما فاز بنيارول بمرحلة كلاوسورا (الدور الثاني).

نظام الدوري الأوروجوياني يقضي بأن يتواجه بطلي المرحلتين في مباراة الفائز بها يلتقي أكثر فريق حقق نقاطا في الموسم في نهائي المسابقة.

ولأن بنيارول هو أكثر من حصد نقاطا الموسم الجاري ومع فوزه مع بلازا كولونيا توج بلقب مباشرة.

وعاد بنيارول الذي يتخذ من الأصفر والأسود ألوانه لتحقيق لقب الدوري بعدما فاز ناسيونال بلقب الدوري في آخر نسختين.

وعزز بنيارول رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري المحلي موسعا الفارق مع ناسيونال غريمه التقليدي إلى 3 ألقاب.

بنيارول يمتلك 53 لقبا محليا إلا أن هناك لقبان لا يعترف بهما الاتحاد المحلي، ليصبح رصيده في السجلات الرسمية 51.

ويعد بنيارول من أكثر الأندية في العالم حصد لقبا للدوري، إذ يحتل المركز الثالث بالتساوي مع سيلتك الأسكتلندي.

ويسبقهما كل من لينفلد من أيرلندا الشمالية برصيد 54 لقبا ورينجرز الأسكتلندي على القمة برصيد 55 لقبا.