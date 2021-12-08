تنس طاولة - هنا جودة تتأهل لنهائي منافسات فردي بطولة العالم للشابات

تأهلت هنا جودة إلى نهائي منافسات الفردي آنسات بطولة العالم للشابات بالفوز على الهندية سوهانا سايني في نصف النهائي.

وتقام بطولة العالم للشباب في البرتغال، وتشارك هنا جودة في منافستي فردي الآنسات وزوجي الآنسات.

وفازت هنا جودة بـ 4 أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى النهائي.

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وجاءت نتائج الأشواط 12-10 و9-11 و11-3 و11-3 و11-8.

تلتقي هنا مع الفائز من مباراة اليابانية ميوا هاريموتو ضد السنغافورية سير لين كوين.

وتبدأ المباراة النهائية في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر.

وحصدت هنا جودة الميدالية الذهبية لمنافسات تحت 15 عاما لزوجي الآنسات ضمن بطولة العالم للشابات.

وفازت هنا جودة رفقة اليابانية ميورا هاريمونوتو على ثنائي ألمانيا بثلاثة أشواط دون مقابل.