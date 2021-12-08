أليجري: هؤلاء المرشحون للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

لا يعتقد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه أحد المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يوفنتوس يواجه مالمو السويدي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات يوم الأربعاء، لكنه تأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن المرشحون للفوز بدوري الأبطال هم، ليفربول وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان".

وأضاف "علينا تهيئة الظروف لأداء أفضل مما كان عليه الحال في العامين الماضيين في دوري الأبطال".

وأكمل "علينا أن ندخل دور الـ16 في حالة جيدة، فهي بداية جديدة للبطولة، سنرى يوم الإثنين من سنواجه وتحتاج أيضا إلى بعض الحظ".

وعن لقاء مالمو، أوضح "الأمر المهم هو أن نتعامل مع المباراة بشكل جيد، علينا أن نلعب مباراة جيدة وأن نحقق الفوز".

وتابع "نحن متأخرون في الدوري وتتقدم الفرق الأربع الأولى بسرعة. علينا أن نستمر في الفوز خطوة بخطوة، وسنرى كيف تسير الأمور".

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