سبورت: احتمال غياب ثنائي برشلونة عن مواجهة بايرن ميونيخ

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 12:51

كتب : عمر خالد

برشلونة

من المرجح أن يغيب جيرارد بيكيه وجافي لاعبا برشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ بسبب الخوف من الغياب في مباراة ذهاب دور الـ 16 في حالة الصعود.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كلا من جيرارد بيكيه مدافع الفريق، وجافي لاعب الوسط من المرجح أن يغيبا عن مباراة بايرن ميونخ خوفا من الإنذارات.

وتابع التقرير أن مباراة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ في غاية الأهمية لحسم مسألة الصعود إلى الدور الثاني في حالة الفوز، ولكن الجهاز الفني يخشى أن يتعرض اللاعبان إلى الإيقاف وبالتالي عدم لعب مباراة الذهاب في دور الـ 16.

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ويأمل برشلونة في الفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه أليانز أرينا، وعدم النظر إلى المباراة الأخرى بين دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بدور المجموعات انتهت بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ على ملعب كامب نو.

كما يذكر أن مباراة أليانز أرينا ستقام بدون وجود جماهيري بسبب حظر التجول المعلن في ميونيخ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا هناك.

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