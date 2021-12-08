نجم الأردن لـ في الجول: الفوز على مصر ليس مستحيلا.. وكل لاعبي الفراعنة نجوم

يرى ياسين البخيت نجم خط وسط الأردن أن مباراة فريقه ضد مصر في دور الثمانية لـ كأس العرب، صعبة، ولكن الفوز فيها ليس مستحيل.

وتحدث البخيت لـ FilGoal.com قائلا: "أبارك للمنتخب الأردني وجماهيره التأهل إلى دور الثمانية، كما أبارك للمنتخب المصري على التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب".

وأوضح "سنواجه المنتخب المصري في ربع النهائي، ونستعد للمباراة بروح الفوز اليوم على المنتخب الفلسطيني، وإن شاء الله نحن جاهزون للمباراة ومستعدون لها".

وشدد "في كرة القدم كل شيء وارد، والمباراة صعبة لكنها ليست مستحيلة. ونحن قادرون على تخطي المنتخب المصري، ستكون مباراة قوية، ولكننا قادرون ولدينا ثقة كبيرة".

وكشف "النادي المفضل لي في مصر هو الأهلي، أنا مشجع للأهلي من زمان. قائمة مصر، لا تخلو من النجوم دائمًا، في كل الأوقات، كل اللاعبين بالنسبة لنا مهمين، وهم نجوم. ولا بد أن نكون حريصين ومركزين في المباراة".

وأكمل "البطولة رائعة جدا، وكل المنتخبات جاهزة، وشاهدنا أداء ومباريات رائعة جدا، وهذا شيء مميز، وأشكر دولة قطر على هذا التنظيم الخرافي".

وأتم البخيت برسالة لجمهور الأردن قبل مواجهة مصر يوم السبت المقبل: "أتمنى أن تعود الثقة بين الجماهير واللاعبين أكثر من ذي قبل، ونتمنى أن نسعدهم وسنفعل المستحيل لكي نسعدهم في مباراة مصر القادمة، مثل كل مباراة".