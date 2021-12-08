جوارديولا: طرد ووكر؟ لم يكن ضروريا.. ولست هنا لأقول ما حدث في غرفة الملابس

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

كايل ووكر - إنجلترا - كرواتيا

طالب بيب جوارديولا لاعبه كايل ووكر بالتحكم في عواطفه بعدما طُرد أمام ريد بول لايبزج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جوارديولا عبر شبكة بي تي سبورتس الإنجليزية: "لقد كانت بطاقة حمراء، بالتأكيد. أنا لست هنا لأقول ما حدث في غرفة الملابس".

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وأضاف "لم تكن ضرورية. لا يمكنه اللعب في دور الـ16، وكايل ووكر مهم جدا بالنسبة لنا. يجب أن نتحكم دائما في عواطفنا، خاصة في هذه المسابقة، آمل أن يفعل ذلك. وأن يتعلم من أجل المستقبل".

وفي الدقيقة 83 تحصل كايل ووكر على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على لاعب الخصم.

وعن المباراة "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني. كنا أكثر قوة ولعبنا للفوز بالمباراة وخسرنا. مبروك لايبزج".

وأكمل "قدمنا ​​دور مجموعات رائع، تأهلنا مع بقاء مباراة واحدة في مجموعة صعبة"

وأتم "أنا أكثر من راضٍ عن الأداء في كل مباراة، وفي فبراير آمل أن نصل بأفضل حالة ممكنة".

وفي آخر 11 مباراة لم يحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات بدوري الأبطال.

وأصبح رياض محرز ثاني لاعب جزائري يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال بعد ياسين براهيمي 2014-15.

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