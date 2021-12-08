كلوب: هكذا أوقفنا خطورة إبراهيموفيتش.. وميلان لا يستحق تذيل المجموعة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كيف نجح فريقه في إيقاف خطورة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح ديفوك أوريجي لليفربول في المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 ضمن الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تقوم بتنظيم فريق كرة قدم من أجل مثل هذه الأمور، حتى لا يمكنه الحصول على الكرات التي يحتاجها أو يريدها".

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وأضاف "أعتقد حقا أننا دافعنا بشكل جيد للغاية. خطة ميلان تلعب من خلال الوسط بشكل واضح، تلعب من خلال أنصاف المساحات، في المسافات بين الجناح ولاعبي الوسط".

وأردف "إنهم لا يلعبون الكرة مباشرة لزلاتان، إنهم يحاولون تمريرها للاعب مهاجم آخر في هذه المساحات، وقد جعلنا ذلك معقدًا حقًا بسبب العمل المنضبط لكل اللاعبين".

وأكمل "يجب أن أقول إن نات فيليبس وإبراهيما كوناتي لعبا مباراة استثنائية للغاية. لقد دافعا بشكل رائع وأنا فخور جدا بكل اللاعبين".

ليفربول حقق العلامة الكاملة وحصد 18 نقطة من أصل 18، بينما تذيل ميلان المجموعة.

وواصل "لا أعتقد أن ميلان يستحق أن يكون الأخير في المجموعة، أنا أحب مشروع ميلان كثيرا، فهو مزيج جيد من الشباب والخبرة. إنه فريق جيد حقًا عندما يكون جاهزا، لكن من الواضح أن لديهم مشاكل مع الإصابات في الوقت الحالي، وهذا يؤلم الجميع".

وأتم "لا أحد في تلك المجموعة يستحق في الواقع أن يكون الأخير، لكن ربما يمكن أن يساعد ذلك موسمهم الرائع في الدوري الإيطالي لن يتعطل بالمشاركة الأوروبية بعد الآن، والآن يمكن لهذه المجموعة التركيز على الدوري وربما يمكنهم الاستفادة من ذلك".

ميلان ليفربول يورجن كلوب
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