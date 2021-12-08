مدرب السد الجديد لـ في الجول: عانيت أمام صلاح.. ومهمة تشافي صعبة مع برشلونة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 11:27

كتب : محمد الجزار

خافي جراسيا

وعد خافي جراسيا المدير الفني الجديد لـ السد القطري بتقديم أفضل ما لديه، ويرى أن تشافي هيرنانديز مهمته صعبة مع برشلونة وتحدث عن معاناته أمام محمد صلاح.

وأعلن أمس السد القطري تولى الإسباني خافي جراسيا تدريب الفريق خلفا لمواطنه تشافي هيرنانديز.

وقال جراسيا لـ FilGoal.com: "لأكون صادقا أعد السد بالعمل الجاد وأن أقدم أفضل ما لدي".

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وأضاف "فخور بتواجدي هنا وسأحاول إظهار الجانب الأفضل والاستمتاع مع الفريق والجماهير بتحقيق النتائج وأعد بتحقيق ذلك".

وعن انتقال تشافي إلى برشلونة قال: "الآن لديه مهمة صعبة مع برشلونة لأنه ربما يعيش في موقف متطلب في برشلونة واعتقد أنه قادر على تقديم نتائج جيدة".

وأكمل "في السد نعيش لحظة أخرى مع مدرب آخر بنفس العقلية وسأحاول تقديم الأفضل".

وتوقع جراسيا الفائز بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي قائلا: "الأمر صعب، الأقرب حاليا ريال مدريد هم يملكون فريقا رائعا ويتطورون يوما تلو الآخر ويتمتعون بالاستمرارية".

وأجاب على ميسي الأفضل في العالم؟ قائلا: "هناك العديد من اللاعبين، وكلهم يمرون بلحظات مختلفة، بالنسبة لي العديد يستحق، وإذا فاز ميسي بالجائزة فهو يستحق ذلك".

وعن مواجهة محمد صلاح بقميص ليفربول قال: "دربت ضده مع واتفورد الإنجليزي وعانيت كثيرا ضده، وهو واحد من أفضل لاعبي العالم ومن دواعي سروري التدريب ضده".

وأتم "اعتقد أنه سيكون من أفضل لاعبي العالم الموسم الحالي".

صلاح سجل 5 أهداف في 3 مباريات في مواجهة المدرب الإسباني الذي تولى تدريب واتفورد بين 2018 و2019، من بينها مباراة السوبر هاتريك في موسم 2017-18.

وسبق أن درب جراسيا (51 عاما) كل من ألميريا وأوساسونا ومالاجا وفالنسيا، وواتفورد الإنجليزي وروبن كازان الروسي.

كمدرب لم يحقق جراسيا أي لقب مع الفرق التي أدارها.

السد القطري خافي جراسيا
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