كأس العرب – المنتخب في راحة.. الاستعداد لـ الأردن يبدأ الخميس

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 11:11

كتب : محمد الجزار

مصر - الجزائر - كأس العرب

منح كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فريقه راحة سلبية اليوم الأربعاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن يوم السبت في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، بعد أن تصدر مجموعته الرابعة بفارق نقاط اللعب النظيف عن الجزائر.

ويبدأ منتخب مصر استعداده لمواجهة الأردن يوم الخميس.

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مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.

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