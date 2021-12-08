كأس العرب – الجزائر: إصابة بونجاح ليست خطيرة.. والشناوي جاء للاطمئنان عليه

كشف صالح عبود المنسق الإعلامي لمنتخب الجزائر، عن توجه بغداد بونجاح مهاجم الخضر والسد القطري للمستشفى بعد اشتراك مع محمد الشناوي حارس مصر خلال مباراة الفريقين في كأس العرب.

وأوضح عبود عبر قناة الكاس: "فضلنا استبدال بغداد بونجاح بين الشوطين بعد اصطدامه بمحمد الشناوي، وأشركنا الهلال عربي سوداني".

وأردف "توجه بونجاح للمستشفى لإجراء فحوصات مكثفة، للاطمئنان عليه، والإصابة ليست خطيرة".

وشدد "يجري بونجاح الفحوصات لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات غدا استعدادا لمباراة المغرب".

وأردف "بونجاح بقى في المستشفى حتى منتصف الليل، لبعد الساعة الثانية صباحا".

وأوضح "الشناوي لم يتعمد إصابة بونجاح، بل جاءنا محمد الشناوي بعد المباراة للاطمئنان عليه، الروح كانت عالية وإيجابية بين الفريقين، رغم قوة وإثارة المباراة".

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.