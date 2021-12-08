تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تسجيل الأهداف هذا الموسم، وذلك أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 ضمن الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ميلان حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ 8 درجات من عشرة كأفضل لاعبي اللقاء.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، لكن ديفوك أوريجي وأليكس تشامبرلين وصلا للتقييم نفسه.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 أهداف، 13 في الدوري الإنجليزي و7 في دوري الأبطال.

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ويستعد ليفربول لاستضافة أستون فيلا ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.