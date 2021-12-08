تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميلان

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تسجيل الأهداف هذا الموسم، وذلك أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز 2-1 ضمن الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ميلان حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول لإنجاز تاريخي.. وأتليتكو مدريد ينهي مغامرة التنين 3 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد التسجيل أمام ميلان محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد ميلان

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ 8 درجات من عشرة كأفضل لاعبي اللقاء.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، لكن ديفوك أوريجي وأليكس تشامبرلين وصلا للتقييم نفسه.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 أهداف، 13 في الدوري الإنجليزي و7 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لاستضافة أستون فيلا ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

محمد صلاح ليفربول ميلان
نرشح لكم
موعد مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر – موقعة بايرن وبرشلونة واستمرار ليالي الأبطال مؤتمر تشافي: لا أرى أي معجزة في الفوز على بايرن ميونيخ.. وهذه رسالتي للاعبي برشلونة دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول لإنجاز تاريخي.. وأتليتكو مدريد ينهي مغامرة التنين دوري الأبطال - ريال مدريد يحسم صدارة المجموعة بثنائية أمام إنتر
أخر الأخبار
في الجول يكشف – الاستعدادات التنظيمية في قطر لـ السوبر الإفريقي.. وبرنامج الأهلي 3 دقيقة | إفريقيا
كأس العرب – المنتخب في راحة.. الاستعداد لـ الأردن يبدأ الخميس 13 دقيقة | كأس العرب 2021
"توقفوا عن مكالمة مارك".. أياكس يجدد تعاقد أوفرماس حتى 2026 24 دقيقة | أوروبا
كأس العرب – الجزائر: إصابة بونجاح ليست خطيرة.. والشناوي جاء للاطمئنان عليه 26 دقيقة | كأس العرب 2021
تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موعد مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر – موقعة بايرن وبرشلونة واستمرار ليالي الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - أحمد ياسين: اللاعبون كانوا رجالا وحققنا المطلوب.. ومواجهة الأردن صعبة 10 ساعة | كأس العرب 2021
أشعة لـ أيمن أشرف وحجازي لتحديد مدة غيابهما عن منتخب مصر 10 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة