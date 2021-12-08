موعد مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر – موقعة بايرن وبرشلونة واستمرار ليالي الأبطال

يشهد اليوم الأربعاء 8 ديسمبر مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا.

بالطبع أهم مواجهة ستجمع بين بايرن ميونيخ وبرشلونة في العاشرة مساء، حيث يحتاج البلاوجرانا لتحقيق نتيجة إيجابية مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف في إطار نفس المجموعة ونفس التوقيت، للتأهل إلى الدور الثاني.

ويستضيف زينيت تشيلسي في الثامنة إلا ربع، في نفس موعد مباراة يوفنتوس ومالمو.

ويستضيف مانشستر يونايتد يانج بويز في العاشرة مساء، ويواجه أتالانتا فياريال في نفس الموعد.

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