كأس العرب - أحمد ياسين: اللاعبون كانوا رجالا وحققنا المطلوب.. ومواجهة الأردن صعبة

أشاد أحمد ياسين مدافع منتخب مصر بأداء اللاعبين أمام الجزائر في ختام دور المجموعات بكأس العرب.

أحمد ياسين النادي : البنك الأهلي مصر

وشارك أحمد ياسين كبديل في تعادل مصر ضد الجزائر بهدف لكل منهما بدلا من أحمد حجازي المصاب، ولعب ياسين مباراته الأولى مع الفراعنة في كأس العرب.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق صدارة المجموعة رغم التساوي مع الجزائر في النقاط والأهداف وبسبب اللعب النظيف.

وقال أحمد ياسين عبر قناة أون تايم سبورتس: "نشكر الله على صدارة المجموعة، اللاعبون كانوا رجالا".

وشدد مدافع منتخب مصر "نفذنا تعليمات المدير الفني وحققنا المطلوب وتصدرنا المجموعة في النهاية".

وأضاف ياسين "كيروش طالبني بالتركيز بعد النزول بدلا من حجازي وأنه يمكننا تعويض التأخر بهدف والحمد لله نجحنا في ذلك".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المباراة المقبلة قائلا: "مباراة الأدرن صعبة جدا بالتأكيد ونتمنى أن نحقق الفوز لنسعد الجماهير المصرية إن شاء الله".

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب في الخامسة من مساء السبت.