مؤتمر تشافي: لا أرى أي معجزة في الفوز على بايرن ميونيخ.. وهذه رسالتي للاعبي برشلونة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:52

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

يعتقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه لا يحتاج لمعجزة من أجل الفوز على بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة للفوز على ملعب أليانز أرينا مع تعادل أو خسارة بنفيكا من أجل حصد المركز الثاني والتأهل رفقة البافاري.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "مصيرنا في أيدينا، وسنقدم كل شيء نملكه وبعد المبارة سنرى".

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وأضاف "لا أرى أي معجزة، هي مباراة واحدة ونستطيع الفوز على أي خصم".

وأكمل "علينا أن نتحلى بالصبر، عملية التطور لن تأتي في يوم وليلة".

وأردف "لدينا اختبارا ضد خصم كان أفضل منا في المواجهات الأخيرة".

وواصل "إذا لم نفز، سنعتمد على نتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف، لكن الأهم أن نعتمد على أنفسنا".

ولم يفز برشلونة من قبل في مدينة ميونيخ فقال تشافي: "رسالتي للاعبين أنسوا كل شيء، أنسوا الضغط وهذا سيساعدهم، علينا أن نستحوذ على الكرة، نعرف أننا ننافس خصما قويا ولدينا مهمة صعبة".

وتابع "التاريخ يقول أننا لم نفز في ميونيخ، لكن التاريخ قد يُكسر علينا النظر للأمام".

وكان بايرن ميونيخ قد فاز ذهابا في كامب نو بثلاثية دون مقابل.

ويمتلك برشلونة 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا الثالث والذي يحتاج للفوز مع تعثر برشلونة لخطف بطاقة التأهل.

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا مؤتمر تشافي
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