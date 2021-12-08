كأس العرب – مؤتمر بوقرة: ما حدث كان مؤسفا لكن لا يمكنني لوم اللاعبين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:51

كتب : محمد الجزار

مصر - الجزائر - كأس العرب

يرى مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب، أن حلول فريقه في المركز الثاني لمجموعته في كأس العرب خلف منتخب مصر، بفارق نقاط اللعب النظيف، أمر مؤسف.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد مصر: "نتيجة التعادل كانت منصفة".

وأوضح "المنتخب الجزائري قدم أداء جيدا في الشوط الأول وسجل هدفا، وكان من الممكن أن يضيف الثاني بعدما خلق أكثر من فرصة، فيما تحكم منتخب مصر في الشوط الثاني وسيطر على وسط الملعب وصنع عدة فرص وسجل من ركلة جزاء".

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وشدد "سعيد جدا من روح اللاعبين القتالية في المعب والحماس الكبير طوال التعسين دقيقة".

وأشار "اللاعبون معي منذ عشرة أيام فقط، والفريق يتطور من مباراة لأخرى، الأمر الذي سيعطينا دافعا كبيرا قبل مباراة الدور ربع النهائي".

وأوضح "احتلال فريقنا للمركز الثاني في المجموعة بسبب الإنذارات من الأمور المؤسفة، خاصة أن الحماس الزائد كان السبب في هذا الأمر، ولكن لا يمكن لوم اللاعبين على هذا الأمر".

وأتم "مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي ستكون مواجهة قوية ودربي مغاربي شمال إفريقي، وسيربح الأفضل، أعمل على استعادة عافية اللاعبين خاصة أن المغرب سيكون لها فترة استشفاء".

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.

الجزائر مصر كأس العرب مجيد بوقرة
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