كأس العرب - عمر كمال: الفرق الكبرى تعود بعد التأخر في النتيجة.. وهدفنا اللقب

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد مع منتخب مصر

أعرب عمر كمال لاعب منتخب مصر عن سعادته بتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

مصر

وشارك عمر كمال في تعادل مصر أمام الجزائر بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق صدارة المجموعة رغم التساوي مع الجزائر في النقاط والأهداف وبسبب اللعب النظيف.

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وقال عمر كمال عبر قناة أون تايم سبورتس: "أهم شيء للفرق الكبرى العودة في المباراة خاصة بعد أن تتلقى هدفا".

وأضاف عمر كمال "هذا ما فعلناه والحمد لله على صدارة المجموعة".

وشدد كمال "عدنا إلى المباراة سريعا بعد الهدف وإن شاء الله نقدم مستوى جيد".

وعن هدف مصر بعد التأهل في الصدارة اختتم عمر كمال تصريحاته "هدفنا أن نعود بلقب البطولة إلى مصر".

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب في الخامسة من مساء السبت.

كأس العرب عمر كمال مصر الجزائر
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