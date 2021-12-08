كأس العرب – مؤتمر كيروش: العودة كانت صعبة بعد الإصابتين.. ونسبة فوزنا على الأردن 50%

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن فريقه ومنافسه في ختام دور المجموعات لكأس العرب، الجزائر، يستحقان الإشادة بعد التعادل 1-1.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أقدم التهنئة لجميع اللاعبين المصريين والجزائريين الذين خاضوا المباراة، لأنهم يستحقون الإشادة من جماهير كرة القدم".

وأضاف "المباراة كانت رائعة من الجانبين واستمتع بها الجماهير، كما أن الأجواء كانت مثالية لكرة قدم".

وشدد "المنتخب فقد في الشوط الأول لاعبين بسبب الإصابة، وكان من الصعب العودة بعد هذا الوضع الصعب، لكن اللاعبين تمكنوا من العودة في الشوط الثاني عبر اللعب بصورة جماعية. من دخل في الشوط الثاني لعب بصورة رائعة، لذلك يستحق جميع اللاعبين الإشادة والتقدير" .

وأوضح "اللاعبون المصابون لم يتأكد بعد مشاركتهم في المباراة المقبلة أمام الأردن، حيث سيخضعون للكشف الطبي يوم غد ومن ثم سيتم تحديد مصيرهم"، مشيرا إلى أنه سيسعى لاستعادة عافية الفريق بشكل عام قبل المواجهة المقبلة ضد الأردن.

وفقد منتخب مصر كل من أيمن أشرف وأحمد حجازي للإصابة في مباراة الجزائر.

وأشار كيروش إلى أن "اللاعبين سواء المصريين أو الجزائريين خاضوا المباراة بروح قتالية وحماس برغم انهم متعبون، حيث خاضوا ثلاث مباريات في وقت قصير".



























































وحول مواجهة الأردن في الدور ربع النهائي، قال كيروش "المباراة ستكون صعبة وليست سهلة على الإطلاق كما يعتقد البعض. نسبة الفوز بالمباراة ستكون مناصفة مع المنافس، خاصة أن مثل هذه المباريات يكون لها خصوصية مختلفة بعيدا عن جمع النقاط".

وأتم "سأبدأ من الغد في التفكير في استاتيجية المباراة المقبلة، و التركيز على تشكيل اللاعبين المستعدين لخوض مباراة الاردن في ظل إصابة أكثر من لاعب . سأركز على الفوز في المباراة المقبلة، ومواصلة المشوار لحصد اللقب، خاصة أن بطولة العرب، فضلا عن أنها ستكون استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية في بداية العام المقبل".

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.