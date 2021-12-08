الزمالك يستعد لعودة الدوري بوديتين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:29

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن الزمالك استعدادته لعودة الدوري المصري بخوض وديتين.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض مباراة ودية أمام الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم 11 ديسمبر الحالي.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الشافي يواصل برنامجه التأهيلي وجلسة سريعة من كارتيرون سيراميكا كليوباترا: أردنا ضم هؤلاء من الأهلي والزمالك مدرب سموحة: الزمالك استغنى عن حسين فيصل بالبريد.. ولا مثيل لـ مصطفى فتحي اجتماع بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة.. وجلسة لتحديد الموعد النهائي للانتخابات

وكان الزمالك قد فاز على فريق بايونيرز وديا بخماسية دون رد الأحد الماضي سجلها عمر السعيد "هدفين" وأوباما "هاتريك".

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.

الدوري المصري في الدوري ودية الزمالك
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الشافي يواصل برنامجه التأهيلي وجلسة سريعة من كارتيرون مرتضى منصور لـ في الجول: كارتيرون حصل على راتبه اليوم.. ولدي مفاجأة من أجله اجتماع بين الخطيب وموسيماني ومنصور لمناقشة ترتيبات فريق الكرة سيراميكا كليوباترا: أردنا ضم هؤلاء من الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
كأس العرب - أحمد ياسين: اللاعبون كانوا رجالا وحققنا المطلوب.. ومواجهة الأردن صعبة 4 دقيقة | كأس العرب 2021
أشعة لـ أيمن أشرف وحجازي لتحديد مدة غيابهما عن منتخب مصر 8 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر تشافي: لا أرى أي معجزة في الفوز على بايرن ميونيخ.. وهذه رسالتي للاعبي برشلونة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب – مؤتمر بوقرة: ما حدث كان مؤسفا لكن لا يمكنني لوم اللاعبين 10 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - عمر كمال: الفرق الكبرى تعود بعد التأخر في النتيجة.. وهدفنا اللقب 11 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – مؤتمر كيروش: العودة كانت صعبة بعد الإصابتين.. ونسبة فوزنا على الأردن 50% 16 دقيقة | كأس العرب 2021
الزمالك يستعد لعودة الدوري بوديتين 33 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول يكشف طبيعة إصابات اللاعبين قبل مواجهة الأردن 36 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة 4 كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة