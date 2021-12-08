الزمالك يستعد لعودة الدوري بوديتين

أعلن الزمالك استعدادته لعودة الدوري المصري بخوض وديتين.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض مباراة ودية أمام الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم 11 ديسمبر الحالي.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي.

وكان الزمالك قد فاز على فريق بايونيرز وديا بخماسية دون رد الأحد الماضي سجلها عمر السعيد "هدفين" وأوباما "هاتريك".

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.