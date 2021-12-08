دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول لإنجاز تاريخي.. وأتليتكو مدريد ينهي مغامرة التنين

حصد ليفربول العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ميلان بنتيجة 2-1 في سان سيرو.

فيما خطف أتليتكو مدريد بطاقة المركز الثاني والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز 3-1 على بورتو في ملعب دراجاو.

بورتو تأهل إلى الدوري الأوروبي محتلا المركز الثالث، بينما تذيل ميلان الترتيب.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

ليفربول – 18 نقطة

أتليتكو مدريد – 7 نقاط

بورتو – 5 نقاط

ميلان – 4 نقاط

التشكيل

قاد زلاتان إبراهيموفيتش هجوم ميلان، ومن خلفه رادي كروينتش وجونيور ميسياس وبراهيم دياز.

فيما بدأ محمد صلاح وساديو ماني في هجوم الريدز في تشكيل بدأ أغلبه بالبدلاء.

صلاح وماني أساسيان وأوريجي يقود هجوم ليفربول.🔴 إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان، وبراهيم دياز يجاور كرونيتش وميسياس في وسط الملعب.🔴#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/yGovL5KolU — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة الثالثة مرر صلاح كرة أرضية من نيكو ويليامز من خارج منطقة الجزاء لكن كرته جاءت سهلة في يد مايك ماينيان حارس ميلان.

رد الروسونيري جاء سريعا برأسية من فيكايو توموري في يد أليسون بالدقيقة السابعة.

توموري بدأ أهداف اللقاء في الدقيقة 28، ركنية نفذت داخل منطقة جزاء ليفربول لترتد الكرة من يد أليسون ويقابلها المدافع الإنجليزي في الشباك.

وأصبح توموري أول لاعب إنجليزي يسجل بقميص ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 36 سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول بعدما تابع تسديدة تشامبرلين التي تصدى لها ماينيان.

صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بدور المجموعات في موسم واحد مع ليفربول بـ 7 أهداف.

كما أصبح رابع لاعب مع ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم متتالية.

الملك صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بدور المجموعات في موسم واحد مع ليفربول بـ 7 أهداف 🌟👑 صلاح أصبح رابع لاعب مع ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم متتالية. ✅ 4⃣4⃣ 2017-18 2⃣7⃣ 2018-19 2⃣3⃣ 2019-20 3⃣1⃣ 2020-21 2⃣0⃣ 2021-22 pic.twitter.com/yKRRQ0YnSc — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2021

في الشوط الثاني وبخطأ من توموري استطاع ساديو ماني أن يسدد كرة قوية ارتدت من يد حارس ميلان وبرأسية سجل ديفوك أوريجي هدف فوز الريدز في الدقيقة 55.

هدف هو الأول لأوريجي في دوري الأبطال منذ هدفه في نهائي نسخة 2019 أمام توتنام.

في الدقيقة 64 أخرج يورجن كلوب، ساديو ماني ومحمد صلاح وأشرك نابي كيتا وجو جوميز.

الدقائق التالية حاول لاعبو ميلان التعادل لكن انتهت المباراة بفوز ليفربول.

فوز أصبح به الريدز أول فريق إنجليزي يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات لدوري الأبطال.

فخــــــــــــــــــــــــر إنجلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول هو أول فريق إنجليزي بحقق الانتصار في كل مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 🌟 pic.twitter.com/KyRmdwv3rF — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2021



























بورتو × أتليتكو مدريد

ومن ملعب الدراجاو خطف لاعبي أتليتكو مدريد تأهلا صعبا لدور الـ 16 في الجولة الأخيرة بعد الفوز بنتيجة 3-1.

الدقيقة 13 خرج لويس سواريز متأثرا بإصابته والتقطت الكاميرات تواجده باكيا على مقاعد البدلاء وحل بدلا منه ماتيوس كونيا.

في الشوط الثاني استطاع لاعبو أتليتكو مدريد خطف الفوز، أنطوان جريزمان سجل في الدقيقة 65 هدف التقدم للروخيبلانكوس.

وفي الدقيقة 67 تحصل يانيك فيريرا كاراسكو لاعب الأتليتي على بطاقة حمراء مباشرة.

الأوضاع توترت في الدقائق التالية، ويندل لاعب بورتو طُرد هو الآخر في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين على إثرها طُرد أجوستين مارتشيسن حارس بورتو وهو على مقاعد البدلاء.

وقتل لاعبو أتليتكو مدريد المباراة بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق أنخيل كوريا ورودريجو دي بول في الدقيقتين 90 و92.

وسجل سيرجيو أوليفيرا هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، ليطير التنين البرتغالي للدوري الأوروبي.