دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول لإنجاز تاريخي.. وأتليتكو مدريد ينهي مغامرة التنين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:17

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - ليفربول - ميلان

حصد ليفربول العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ميلان بنتيجة 2-1 في سان سيرو.

فيما خطف أتليتكو مدريد بطاقة المركز الثاني والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز 3-1 على بورتو في ملعب دراجاو.

بورتو تأهل إلى الدوري الأوروبي محتلا المركز الثالث، بينما تذيل ميلان الترتيب.

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وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

ليفربول – 18 نقطة

أتليتكو مدريد – 7 نقاط

بورتو – 5 نقاط

ميلان – 4 نقاط

التشكيل

قاد زلاتان إبراهيموفيتش هجوم ميلان، ومن خلفه رادي كروينتش وجونيور ميسياس وبراهيم دياز.

فيما بدأ محمد صلاح وساديو ماني في هجوم الريدز في تشكيل بدأ أغلبه بالبدلاء.

وصف المباراة

في الدقيقة الثالثة مرر صلاح كرة أرضية من نيكو ويليامز من خارج منطقة الجزاء لكن كرته جاءت سهلة في يد مايك ماينيان حارس ميلان.

رد الروسونيري جاء سريعا برأسية من فيكايو توموري في يد أليسون بالدقيقة السابعة.

توموري بدأ أهداف اللقاء في الدقيقة 28، ركنية نفذت داخل منطقة جزاء ليفربول لترتد الكرة من يد أليسون ويقابلها المدافع الإنجليزي في الشباك.

وأصبح توموري أول لاعب إنجليزي يسجل بقميص ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 36 سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول بعدما تابع تسديدة تشامبرلين التي تصدى لها ماينيان.

صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بدور المجموعات في موسم واحد مع ليفربول بـ 7 أهداف.

كما أصبح رابع لاعب مع ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم متتالية.

في الشوط الثاني وبخطأ من توموري استطاع ساديو ماني أن يسدد كرة قوية ارتدت من يد حارس ميلان وبرأسية سجل ديفوك أوريجي هدف فوز الريدز في الدقيقة 55.

هدف هو الأول لأوريجي في دوري الأبطال منذ هدفه في نهائي نسخة 2019 أمام توتنام.

في الدقيقة 64 أخرج يورجن كلوب، ساديو ماني ومحمد صلاح وأشرك نابي كيتا وجو جوميز.

الدقائق التالية حاول لاعبو ميلان التعادل لكن انتهت المباراة بفوز ليفربول.

فوز أصبح به الريدز أول فريق إنجليزي يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات لدوري الأبطال.

بورتو × أتليتكو مدريد

ومن ملعب الدراجاو خطف لاعبي أتليتكو مدريد تأهلا صعبا لدور الـ 16 في الجولة الأخيرة بعد الفوز بنتيجة 3-1.

الدقيقة 13 خرج لويس سواريز متأثرا بإصابته والتقطت الكاميرات تواجده باكيا على مقاعد البدلاء وحل بدلا منه ماتيوس كونيا.

في الشوط الثاني استطاع لاعبو أتليتكو مدريد خطف الفوز، أنطوان جريزمان سجل في الدقيقة 65 هدف التقدم للروخيبلانكوس.

وفي الدقيقة 67 تحصل يانيك فيريرا كاراسكو لاعب الأتليتي على بطاقة حمراء مباشرة.

الأوضاع توترت في الدقائق التالية، ويندل لاعب بورتو طُرد هو الآخر في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين على إثرها طُرد أجوستين مارتشيسن حارس بورتو وهو على مقاعد البدلاء.

وقتل لاعبو أتليتكو مدريد المباراة بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق أنخيل كوريا ورودريجو دي بول في الدقيقتين 90 و92.

وسجل سيرجيو أوليفيرا هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، ليطير التنين البرتغالي للدوري الأوروبي.

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