براهيمي بعد التعادل مع مصر: هدفنا الفوز بـ كأس العرب

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

شدد ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري أن فريقه لعب مباراة جيدة أمام مصر مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز بالبطولة.

وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدف لكل فريق ولكن الفراعنة تصدروا بسبب قواعد اللعب النظيف.

وقال براهيمي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "كانت مباراة جيدة أمام مصر، أردنا الفوز وتصدر المجموعة ولكن اللقاء حسم بتفاصيل بسيطة".

أخبار متعلقة
كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة كأس العرب - السولية: لعبنا مباراة نهائية ضد الجزائر.. ومواجهة الأردن ليست سهلة كأس العرب - الفرق المتنافسة في طريق مصر حتى النهائي مواجهات ربع نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

أضاف:”سعداء بالأداء الذي قدمناه أمام مصر، وخروج بونجاح أثر علينا في الشوط الثاني".

وتابع “سنخوض مباراة المغرب بكل قوة من أجل الفوز".

وأتم "جئنا الى قطر من أجل التتويج باللقب، ولهذا السبب يجب علينا أن نواجه أقوى المنتخبات".

براهيمي فاز بجائزة رجل مباراة مصر والجزائر في ختام مباريات دور المجموعات من كأس العرب.

مصر الجزائر ياسين براهيمي كأس العرب
نرشح لكم
مواجهات ربع نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة كيروش: جاهزون لمواجهة الجزائر.. بوقرة: سنلعب مباراة قوية تشكيل كأس العرب - عجب وعبد الرحمن يقودان السودان.. والحلوة في هجوم لبنان
أخر الأخبار
كأس العرب - أحمد ياسين: اللاعبون كانوا رجالا وحققنا المطلوب.. ومواجهة الأردن صعبة 13 دقيقة | كأس العرب 2021
أشعة لـ أيمن أشرف وحجازي لتحديد مدة غيابهما عن منتخب مصر 17 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر تشافي: لا أرى أي معجزة في الفوز على بايرن ميونيخ.. وهذه رسالتي للاعبي برشلونة 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب – مؤتمر بوقرة: ما حدث كان مؤسفا لكن لا يمكنني لوم اللاعبين 20 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - عمر كمال: الفرق الكبرى تعود بعد التأخر في النتيجة.. وهدفنا اللقب 20 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – مؤتمر كيروش: العودة كانت صعبة بعد الإصابتين.. ونسبة فوزنا على الأردن 50% 25 دقيقة | كأس العرب 2021
الزمالك يستعد لعودة الدوري بوديتين 42 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول يكشف طبيعة إصابات اللاعبين قبل مواجهة الأردن 46 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة 4 كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة