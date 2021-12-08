براهيمي بعد التعادل مع مصر: هدفنا الفوز بـ كأس العرب
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:09
كتب : FilGoal
شدد ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري أن فريقه لعب مباراة جيدة أمام مصر مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز بالبطولة.
وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدف لكل فريق ولكن الفراعنة تصدروا بسبب قواعد اللعب النظيف.
وقال براهيمي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "كانت مباراة جيدة أمام مصر، أردنا الفوز وتصدر المجموعة ولكن اللقاء حسم بتفاصيل بسيطة".
أضاف:”سعداء بالأداء الذي قدمناه أمام مصر، وخروج بونجاح أثر علينا في الشوط الثاني".
وتابع “سنخوض مباراة المغرب بكل قوة من أجل الفوز".
وأتم "جئنا الى قطر من أجل التتويج باللقب، ولهذا السبب يجب علينا أن نواجه أقوى المنتخبات".
براهيمي فاز بجائزة رجل مباراة مصر والجزائر في ختام مباريات دور المجموعات من كأس العرب.
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