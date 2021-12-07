دوري الأبطال - ريال مدريد يحسم صدارة المجموعة بثنائية أمام إنتر

فاز ريال مدريد على إنتر ميلان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم ريال مدريد في النتيجة مع الدقيقة 17 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار سمير هاندانوفيتش.

وتلقى نيكولو باريلا البطاقة الحمراء في الدقيقة 64 بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب التدخل العنيف.

ووسع ماركو أسينسيو الفارق في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وسكنت شباك إنتر ميلان.

فوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 15 وضمن صدارة المجموعة الرابعة.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 10 نقاط في المركز الثاني.