3 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد التسجيل أمام ميلان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميلان

واصل محمد صلاح مستواه المميز مع ليفربول بتسجيل هدف أمام ميلان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وفاز ليفربول على ميلان في سان سيرو بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في المباراة في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

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وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 7 مباريات خارج أرضه على التوالي بعد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد خلال الفترة من 2013 إلى 2014.

ورفع صلاح رصيده للهدف 20 في الموسم ليكون رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدف أو أكثر في خمس مواسم متتالية، والأول منذ أيان راش بين موسمي 1981-1982 و1987-1988 (6 مواسم).

صلاح سجل سبعة أهداف مع ليفربول في دور المجموعات هذا الموسم، أكثر لاعب يسجل مع ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال طوال تاريخه متخطيا رقم روبيرتو فيرمينو موسم 2017-2018 بـ 6 أهداف

صلاح شارك في 21 مباراة مع ليفربول هذا الموسم سجل خلالها 20 هدفا وصنع 9 آخرين.

نستعرض معا أرقام صلاح أمام ميلان

التسديدات: 4

التسديدات على المرمى: 2

التمريرات الصحيحة: 25 من أصل 27 بدقة تمرير 93%

صناعة الفرص: 3

فقدان الاستحواذ: 9

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا ميلان
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