كأس العرب - السولية: لعبنا مباراة نهائية ضد الجزائر.. ومواجهة الأردن ليست سهلة

شدد عمرو السولية قائد منتخب مصر ومسجل هدفه ضد الجزائر، أن الفريق لعب مباراة نهائية ضد الخضر.

وتعادل المنتخبان 1-1 في ختام مبارياتهما في دور مجموعات كأس العرب، ولكن الفراعنة تصدروا المجموعة الرابعة بفضل نقاط اللعب النظيف.

وقال السولية عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول. واجهنا فريقا كبيرا".

وأوضح "لعبنا مباراة نهائية، ولعبنا بروح كبيرة لنتصدر المجموعة".

وشدد "مواجهة الأردن ليست سهلة إطلاقا. لا يوجد مباراة سهلة، نحن من نسهل المباراة على أنفسنا أو نصعبها على أنفسنا. نأمل في تحقيق التأهل لربع النهائي".

ولم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.