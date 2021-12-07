كأس العرب - الفرق المتنافسة في طريق مصر حتى النهائي

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

جمهور مصر والجزائر قبل مواجهة الفريقين في كأس العرب

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 والمقامة في قطر وأنهت مصر المجموعة في الصدارة بسبب اللعب النظيف.

ويلعب منتخب مصر في الخامسة من مساء السبت 11 ديسمبر الجاري ضد الأردن في ربع النهائي.

وكانت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس والإمارات وقطر والأردن وعمان قد تأهلت لربع النهائي.

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طريق مصر

يلعب منتخب مصر ضد الأردن يوم 11 ديسمبر في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.

وفي حال فوز مصر تتأهل لمواجهة الفائز من مباراة تونس ضد عمان.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء 15 ديسمبر في الخامسة مساء.

أما في حال تأهل الفراعنة إلى النهائي فيواجه الفريق الفائز من الأربعة منتخبات الأخرى.

إذ يواجه منتخب قطر فريق الإمارات والفائز منهما يواجه الفائز من قمة شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر في نصف النهائي.

وتقام مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت 18 ديسمبر في الثانية عشر ظهرا المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر في الخامسة مساء.

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