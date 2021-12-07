كأس العرب - أكرم توفيق: كنا نستطيع الفوز وهذا ما فعلناه بعد إنذارات الشوط الأول

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

أوضح أكرم توفيق لاعب منتخب مصر كيف فكر لاعبي المنتخب عقب الحصول على البطاقات صفراء مبكرة أمام الجزائر.

وتعادل منتخبا مصر والجزائر في لقاء حسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب، لتحسم البطاقات الصفراء والحمراء تصدر مصر للترتيب.

وقال أكرم توفيق عبر قناة بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "تعادلنا وكنا نستطيع الفوز، بين الشوطين تحدث معنا كارلوس كيروش على أن الأداء جيد وأن نستغل الفرص وهو ما فعلناه وسجلنا".

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وأضاف "حصلنا على بطاقات صفراء مبكرة في الشوط الأول وفكرنا في تقدير الكرة بشكل جيد واستحوذنا على الكرة وقدمنا أداء جيدا بعد ذلك".

وعن لقاء الأردن في ربع النهائي: "نفكر في مباراة تلو أخرى، نحن منتخب مصر أي كان المنافس نستطيع الفوز".

وأتم عما حدث بعد نهاية اللقاء بين لاعبي الفريقين: "نحن أشقاء وتلك كرة قدم في النهاية".

وسيغيب أكرم توفيق عن مباراة الأردن بسبب حصوله على إنذارين في الدور الأول.

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب.

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