كأس العرب - الشناوي: اللاعبون كانوا رجالا وحققنا الصدارة.. والآن تركيزنا على القادم

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 23:13

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

أشاد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بأداء لاعبي الفريق أمام الجزائر وتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات وتصدرت مصر المجموعة بسبب اللعب النظيف.

وقال محمد الشناوي عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله، اللاعبون كانوا رجالا ومن مباراة لأخرى كانت الروح أعلى".

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وشدد الشناوي "نحن 23 لاعبا والكل على قلب رجل واحد، والهدف هو فوز مصر والتقدم في البطولة".

وأضاف الشناوي "الحمد لله سعداء بالصدارة رغم عدم الفوز، بالتأكيد كانت مباراة كبيرة ونفذنا تعليمات المدرب بشكل كامل".

وواصل حارس مرمى منتخب مصر "ننتهي من الاحتفال بالصدارة اليوم ونركز على المباراة المقبلة".

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب.

وشدد الشناوي "بالطبع ستكون مباراة صعبة نحترم جميع المنافسين".

واختتم الشناوي تصريحاته "كنا نريد أن نعيد الجماهير سعداء والحمد لله حققنا ذلك".

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