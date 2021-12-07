كأس العرب - بوقرة: فخور بفريقي.. ولياقة مصر جيدة للغاية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 23:12

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

قال مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر المشارك في كأس العرب، إنه فخور بفريقه بعد التعادل مع مصر 1-1 في ختام دور المجموعات للفريقين.

وتحدث بوقرة عبر المباراة عبر بي إن سبورتس: "المباراة لُعبت برتم سريع للغاية، لياقتنا كانت جيدة وهذا كان ما تطلبته المباراة".

وشدد "كذلك لياقة الفريق المصري قوية للغاية. أنا فخور بفريقي".

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وأكمل عن مواجهة المغرب في ربع النهائي: "في بطولة مثل تلك تريد لعب مثل تلك المباريات الكبرى".

وأوضح "علينا الاستشفاء بشكل جيد، الفريق المغربي سيكون قويا، وسيكون دربي قويا بين الفريقين".

لم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.

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