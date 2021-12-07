شكرا سوداني شكرا تيطراوي.. مصر تتصدر بعد موقعة البطاقات ضد الجزائر

لم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.

وصف المباراة

أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 3 تبديلات على تشكيله الأساسي، بخروج أحمد رفعت وأحمد سيد "زيزو" وعمر كمال عبد الواحد، ومشاركة حمدي فتحي ومحمد شريف وأكرم توفيق.

وضم تشكيل مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أحمد فتوح

الوسط: أيمن أشرف – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي – حسين فيصل

أما مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر، فدفع بتشكيل قوي، بدخول محمد الأمين توجاي في محل المصاب جمال بلعمري، وطيب مزياني على حساب هلال سوداني في الهجوم.

وضم تشكيل الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: حسين بن عيادة – عبد القادر بدران – محمد الأمين توجاي – إلياس شتي

الوسط: زكريا دراوي – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي – يوسف بلايلي – طيب مزياني

الهجوم: بغداد بونجاح

بدأت المباراة بسخونة بالغة، حيث طالب يوسف بلايلي حكم المباراة الأرجنتيني فاكوندو تيو بركلة جزاء بعد اشتراك مع أكرم توفيق، لكن مطالباته ذهبت هباءً.

وفي الدقيقة الخامسة، تعرض منتخب مصر لضربة قوية بإصابة أيمن أشرف بشد عضلي، ليخرج ويحل مصطفى فتحي بدلا منه بعدها بدقيقتين، حيث عاد اللاعب الذي بدأ في وسط الملعب للعب ولكنه لم يستطع المواصلة.

وحاول منتخب مصر تطبيق بعض الضغط، لكن اللمسة قبل الأخيرة دائما ما عابت الهجمات المصرية.

وفي الدقيقة 17، ارتكب أكرم توفيق خطأ على ياسين براهيمي ونال بسببه إنذارا سيغيب بسببه عن مواجهة ربع النهائي. إنذار أول في حالة التعادل يؤهل الجزائر كمتصدرة للمجموعة.

ولكن تلك الوضعية لم تستمر، حيث أنتج الخطأ تسديدة طائشة من بلايلي وصلت لمحمد الأمين توجاي الذي سكنت تسديدته المرمى بعد أن غيرت اتجاهها بعد لمسها لأحمد فتوح.

بدأت الجزائر في تطبيق ضغط قوي بعد ذلك، قبل أن يحاول عمرو السولية فك هذا الضغط بتسديدة قوية علت عارضة مبولحي في الدقيقة 24.

وتعرض منتخب مصر لضربة جديدة، بإصابة أحمد حجازي بشد عضلي في الدقيقة 30، ليحل أحمد ياسين في مكانه.

وبعد ذلك، سيطر منتخب مصر بشكل جزئي على اللعب، بفضل تحركات حسين فيصل تحديدا وتمريراته، ولكن كالعادة عاب هجوم الفراعنة عدم الدقة في اللمسة قبل الأخيرة.

ونال حمدي فتحي إنذارا في الدقيقة 38 بعد تدخل على يوسف بلايلي، الذي نال إنذارا أيضا بعد تدخل على أكرم توفيق في الدقيقة 40.

وكاد منتخب مصر يتلقى هدفا ثانيا بعد خطأ من محمد الشناوي، ووصلت لياسين براهيمي الذي انطلق لكن تدخل حمدي فتحي عليه في الدقيقة 45+3 أنهى الخطورة.

وهنا، انتهى الشوط الأول بتقدم جزائري 1-0.

وبين الشوطين، شارك هلال سوداني على حساب بغداد بونجاح، ومهند لاشين بدلا من مروان حمدي.



























































ومع بداية الشوط الثاني اخترق يوسف بلايلي وسدد في الشباك الخارجية لمحمد الشناوي.

وسدد ياسين براهيمي في الدقيقة 51 تسديدة رائعة من ركلة حرة ظنها الجميع هدفا ولكنها ضربت شباك الشناوي الخارجية.

وعاد منتخب مصر للضغط، وبفضل قوة أكرم توفيق في الاستخلاص حصل المنتخب على ركنية، هددت مرمى الجزائر في الدقيقة 57 قبل دقائق من ضغط قوي وفرصتين متتاليتين. الأولى من رأسية طائشة لم يفلح أحمد ياسين في متابعتها، قبل ركنية أخرى انتهت بتسديدة من مصطفى فتحي طالب المنتخب على إثرها بركلة جزاء ولكن الحكم الأرجنتيني لم يعد لتقنية الفيديو.

ومن الركنية الثالثة، ارتبك دفاع الجزائر، وارتكب توجاي خطأ على عمرو السولية قبل كرة عادت إلى مبولحي.

وعاد الأرجنتيني لتقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء لمنتخب مصر ويمنح توجاي إنذارا

وفي الدقيقة 60، تعادل عمرو السولية، ليعود التعادل في كل شيء بهدف لكل فريق، وإنذارين لكل فريق.

ونال زكريا دراوي إنذارا أمال الكفة لمصر في الدقيقة 72، بعد تدخل على محمد شريف. الصدارة آلت إلى مصر الآن.

وسدد مصطفى فتحي تسديدة يسارية قوية مرت قريبة من مرمى مبولحي في الدقيقة 73.

وخرج طيب مزياني في الدقيقة 75، ليشارك زين الدين بوتمان في مكانه، في وقت سقط فيه حمدي فتحي مصابا لكنه استكمل اللعب.

ومن هنا بدأ ضغط مصري. استخلاص رائع من حمدي فتحي وتمريرة رائعة من عمرو السولية للمتألق حسين فيصل الذي سدد ولكن كرته ارتطمت في جسد بدران معلنة ركنية جديدة للمصريين.

وفي الدقيقة 80، نال عمرو السولية إنذارا بعد تدخل على حسين بن عيادة، ليعود التعادل في كل شيء!

وفي الدقيقة 82، شارك أحمد سيد "زيزو" في مكان السولية، وعمر كمال عبد الواحد في محل محمد شريف.

واحتسب الحكم الأرجنتيني تيو 5 دقائق وقت محتسب بدلا من ضائع، لم يفلحوا في حسم الأمور، إلى أن تدخل أحمد فتوح.

في الدقيقة 93، نال هلال عربي سوداني بعد خطأ على أحمد فتوح، لتصل الإنذارات الجزائرية إلى 7، والمصرية إلى 6.

رصاصة الرحمة ضربها الأرجنتيني تيو، بعد طرد مباشر لياسين تيطراوي بعد تدخل قوي على مهند لاشين.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة، بفارق نقاط اللعب النظيف.