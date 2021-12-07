التعادل يعود بإنذار السولية قبل حسم سوداني وتيطراوي

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.