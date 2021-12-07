التعادل يعود بإنذار السولية قبل حسم سوداني وتيطراوي

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

لم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

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ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.

الجزائر مصر كأس العرب
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