دوري الأبطال - مبابي وميسي يسقطان بروج.. ولايبزج لـ الدوري الأوروبي بالفوز على سيتي

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام ريد بول لايبزج، بينما اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه كلوب بروج في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وخسر سيتي من لايبزج خارج القواعد 2-1، فيما فاز سان جيرمان 4-1 على ضيفه البلجيكي.

وتوقف رصيد سيتي عند 12 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 11 نقطة ظل بها ثانيا.

وتأهل ريد بول لايبزج للدوري الأوروبي بعدما ارتقى للمركز الثالث برصيد 7 نقاط وتوقف رصيد بروج عند 4 نقاط تذيل بها الترتيب.

باريس سان جيرمان × كلوب بروج

باريس سان جيرمان ضرب سريعا بعرضية من نونو مينديش إلى داخل المنطقة أبعدها الحارس سيمون مينيوليه بشكل غير جيد لتجد متابعة من كيليان مبابي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى في الدقيقة الثانية.

مينيوليه تألق بعد دقيقتين وتصدى لتسديدة جورجينيو فينالدوم.

لكن الهدف الثاني سكن الشباك في الدقيقة الثامنة، بينية من أنخيل دي ماريا لمبابي الذي سدد مسجلا الهدف الثاني.

مبابي أصبح أصغر لاعب في دوري أبطال أوروبا يسجل أكثر من 30 هدفا.

كما وصل للهدف رقم 46 في عام 2021، فقط روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ هو الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر منه هذا العام برصيد 66 هدفا.

الحارس البلجيكي منع الهدف الثالث في الدقيقة 12 متصديا انفرادا دي ماريا.

ليونيل ميسي هدد مرمى الضيوف بتسديدة من خارج المنطقة أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 32.

وبعد 6 دقائق سجل ميسي هدف باريس الثالث من صناعة مبابي.

في الشوط الثاني سجل ماتس ريتس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 في شباك جانلويجي دوناروما.

وفي الدقيقة 76 سجل ميسي الهدف الرابع لأصحاب الأرض والثاني له من علامة الجزاء.

هدف تاسع ساهم به ميسي مع باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في 8 مباريات بتسجيل 8 وصناعة هدف.

كما رفع رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح كلوب بروج أول نادي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتلقى 4 أهداف على الأقل في 4 مباريات متتالية.



























لايبزج × مانشستر سيتي

الفريق الألماني تقدم أولا عن طريق المجري دومينيك سوبوسلاي بعدما راوغ الحارس وسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 24.

في الدقيقة 71 أضاف البرتغالي أندري سيلفا الذي سدد بعد عرضية إيميل فورسبورج من الجهة اليسرى.

وقلص رياض محرز النتيجة برأسية بعد عرضية من أولكساندر زينتشينكو من الجهة اليسرى قبل 13 دقيقة على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 83 تحصل كايل ووكر على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على لاعب الخصم.

وفي آخر 11 مباراة لم يحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات بدوري الأبطال.

وأصبح رياض محرز ثاني لاعب جزائري يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال بعد ياسين براهيمي 2014-15.