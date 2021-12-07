انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (2) - (0) إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ق79: الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو

ق60: بطاقة حمراء على نيوكولو باريلا لاعب إنتر ميلان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق توني كروس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار هاندانوفيتش

بداية المباراة