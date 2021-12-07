انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (2) - (0) إنتر ميلان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

توني كروس ريال مدريد إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

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ق79: الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو

ق60: بطاقة حمراء على نيوكولو باريلا لاعب إنتر ميلان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق توني كروس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار هاندانوفيتش

بداية المباراة

ريال مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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