إيقاف وتأخر في النتيجة لمنتخب مصر خلال دقيقة واحدة أمام الجزائر

تلقى المنتخب المصري أكثر من ضربة خلال مباراته أمام الجزائر في كأس العرب.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري من أجل حسم صدارة المجموعة الرابعة من كأس العرب.

وحصل أكرم توفيق على بطاقة صفراء بعد تدخل على ياسين براهيمي في الدقيقة 18.

بطاقة صفراء ستعني تفوق الجزائر على مصر في اللعب النظيف حال التعادل بين المنتخبين.

ولن يشارك أكرم توفيق في مباراة الدور ربع النهائي بعد تلقي الإنذار الثاني في البطولة.

وتلقت شباك المنتخب المصري الهدف الأول في البطولة عن طريق محمد الأمين توجاي بعد تسديدة اصطدمت بأحمد فتوح وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الشناوي.

وكان أيمن أشرف قد غادر المباراة بعد 9 دقائق بسبب الإصابة.