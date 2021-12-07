تنس طاولة - هنا جودة تحقق ذهبية منافسات زوجي بطولة العالم للشابات

حصدت هنا جودة الميدالية الذهبية لمنافسات تحت 15 عاما لزوجي الآنسات ضمن بطولة العالم للشابات.

وفازت هنا جودة رفقة اليابانية ميورا هاريمونوتو على ثنائي ألمانيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة العالم للشباب في البرتغال، وتشارك هنا جودة في منافستي فردي الآنسات وزوجي الآنسات.

وتلعب هنا جودة منافسات الزوجي مع اليابانية ميورا هاريمونوتو.

وتنافس هنا جودة في الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء الهندية سوهانا سايني في نصف نهائي منافسات الفردي.

وحال تأهل هنا جودة للمباراة النهائية تخوض اللقاء في الخامسة والنصف من مساء غدا الأربعاء بتوقيت مصر.