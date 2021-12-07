تشكيل دوري الأبطال - يوفيتش يعوض غياب بنزيما.. وثنائي هجومي لـ إنتر

أعلن الثنائي كارلو أنشيلوتي وسيميوني إنزاجي تشكيل ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الثنائي من أجل صدارة المجموعة الرابعة في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط لإنتر ميلان.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش - رودريجو جوس

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: إيفان بيريسيتش - دي أمبروزيو - باستوني - ميلان شكرينيار - دينزل دومفريس

خط الوسط: نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوجلو

خط الهجوم: إدين دجيكو -لاوتارو مارتينيز