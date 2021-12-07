تشكيل دوري الأبطال - إبراهيموفيتش يقود ميلان.. وصلاح أساسي مع ليفربول

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون

يقود زلاتان إبراهيموفيتش هجوم ميلان، فيما يبدأ محمد صلاح وساديو ماني أساسيان في هجوم ليفربول في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وضمن ليفربول تأهله للدور المقبل بعدما حصد 15 نقطة من 5 مباريات ويخوض مواجهة سان سيرو كتحصيل حاصل.

فيما يسعى ميلان الثالث برصيد 4 نقاط للفوز وانتظار نتيجة بورتو وأتليتكو مدريد لمعرفة مصيره في دوري الأبطال أو الانتقال للدوري الأوروبي.

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: بيبر كالولو – فيكايو توموري – أليسو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي

أمامهما: جونيور ميسياس – براهيم دياز – رادي كرونيتش

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: نيكو ويليامز – نات فيليبيس – إبراهيم كوناتيه –كوستاس تسيمكاس

الوسط: مورتون – أوكسلايد تشامبرلين – تاكومي مينامينو

الهجوم: ساديو ماني – ديفوك أوريجي – محمد صلاح

ميلان ليفربول تشكيل دوري الأبطال
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