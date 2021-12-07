كيروش: جاهزون لمواجهة الجزائر.. بوقرة: سنلعب مباراة قوية

شدد الثنائي كارلوس كيروش ومجيد بوقرة مدربا مصر والجزائر على أهمية الفوز بمواجهة الصدارة.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره الجزائري في ختام مباريات دور المجموعات من كأس العرب.

وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس قبل المباراة: "نحن جاهزون لخوض المباراة، كل المباريات في كأس العرب صعبة".

وأضاف "نحترم كل الفرق التي نقابلها، اليوم نقابل المنتخب الجزائري وغدا سنلعب أمام منتخب آخر. نخوض كل المباريات بنفس الحماس".

وتابع "يجب علينا أن نركز ونظهر رغبتنا في الفوز بلعب كرة قدم جميلة وأن نبين أننا الأقوى في الملعب".

وأتم "قمت ببعض التغييرات اليوم بسبب الإصابات، ليست إصابات كبيرة ولكن عندما ضمننا التأهل لربع النهائي لم نرد المخاطرة ببعض اللاعبين".

ومن جانبه، قال مجيد بوقرة مدرب الجزائر: "نلعب مبارة قوية أمام منتخب مصر من أجل صدارة المجموعة".

وأضاف "المهم هو أن نظهر بمستوى جيد ونحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأتم "أجرينا بعض التغييرات بسبب الإصابات، تعرض جمال بلعمري لإصابة في الرقبة ولم نرغب أن نخاطر به".

ويتساوى كلا المنتخبين في الرصيد بـ6 نقاط قبل المواجهة.