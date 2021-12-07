تشكيل كأس العرب - عجب وعبد الرحمن يقودان السودان.. والحلوة في هجوم لبنان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

منتخب السودان

يقود رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن هجوم السودان، فيما يقود هلال الحلوة هجوم لبنان في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لـ كأس العرب.

ولن يتأهل المنتخبين بعد خسارة أول مباراتين أمام مصر والجزائر.

وجاء تشكيل السودان

أخبار متعلقة
تشكيل الجزائر – براهيمي وبلايلي وبونجاح يقودون الخضر ضد مصر الحسين عموتة عن مواجهة مصر أو الجزائر: جاهزون لمواجهة أي منتخب تشكيل مصر – عودة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. 3 تغييرات على اختيارات كيروش ضد الجزائر نجم عمان لـ في الجول: قادرون على التتويج بـ كأس العرب.. ونتمنى مواجهة مصر

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: أحمد وضاح – سمؤال ميرغني – محمد أرنق

الوسط: وليد حسن – والي الدين خضر – صلاح عادل – محمد الرشيد – أحمد أدم

الهجوم: رمضان عجب – محمد عبد الرحمن

وجاء تشكيل لبنان:

حراسة المرمى: علي السبع

الدفاع: جورج ملكي – ماهر صبرا – مهدي الزين

الوسط: روبير ملكي – محمد دهيني – ربيع عطايا - زين طحان

الهجوم: شبريكو – هلال الحلوة – محمد حيدر

ولم يسجل لاعبو الفريقين أي هدف في أول جولتين من البطولة.

كأس العرب السودان لبنان
نرشح لكم
كيروش: جاهزون لمواجهة الجزائر.. بوقرة: سنلعب مباراة قوية مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الجزائر.. استبدال أيمن أشرف للإصابة كأس العرب - أيمن أشرف: مباراة الجزائر لن تكون سهلة.. ونحن أشقاء كأس العرب - ثنائي الأردن: نعد الجماهير بتقديم أداءً مغايرا في الدور المقبل
أخر الأخبار
تنس طاولة - هنا جودة تحقق ذهبية منافسات زوجي بطولة العالم للشابات 16 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال - يوفيتش يعوض غياب بنزيما.. وثنائي هجومي لـ إنتر 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - إبراهيموفيتش يقود ميلان.. وصلاح أساسي مع ليفربول 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كيروش: جاهزون لمواجهة الجزائر.. بوقرة: سنلعب مباراة قوية 26 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الجزائر.. استبدال أيمن أشرف للإصابة 36 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - عجب وعبد الرحمن يقودان السودان.. والحلوة في هجوم لبنان 41 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - أيمن أشرف: مباراة الجزائر لن تكون سهلة.. ونحن أشقاء 55 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - ثنائي الأردن: نعد الجماهير بتقديم أداءً مغايرا في الدور المقبل ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة