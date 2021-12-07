تشكيل كأس العرب - عجب وعبد الرحمن يقودان السودان.. والحلوة في هجوم لبنان

يقود رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن هجوم السودان، فيما يقود هلال الحلوة هجوم لبنان في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لـ كأس العرب.

ولن يتأهل المنتخبين بعد خسارة أول مباراتين أمام مصر والجزائر.

وجاء تشكيل السودان

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: أحمد وضاح – سمؤال ميرغني – محمد أرنق

الوسط: وليد حسن – والي الدين خضر – صلاح عادل – محمد الرشيد – أحمد أدم

الهجوم: رمضان عجب – محمد عبد الرحمن

وجاء تشكيل لبنان:

حراسة المرمى: علي السبع

الدفاع: جورج ملكي – ماهر صبرا – مهدي الزين

الوسط: روبير ملكي – محمد دهيني – ربيع عطايا - زين طحان

الهجوم: شبريكو – هلال الحلوة – محمد حيدر

ولم يسجل لاعبو الفريقين أي هدف في أول جولتين من البطولة.