كأس العرب - أيمن أشرف: مباراة الجزائر لن تكون سهلة.. ونحن أشقاء

يرى أيمن أشرف ظهير أيسر منتخب مصر أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة حتى بعد ضمان المنتخبين التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب.

أيمن أشرف النادي : الأهلي مصر

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر في ختام دور المجموعات ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة بالتساوي في كل شيء.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لـ فيفا تي في: "مباراتنا ضد الجزائر لن تكون سهلة على الطرفين".

وأضاف "نحن أشقاء وستكون مباراة كبيرة بين منتخبين كبيرين ولديهم تاريخ كبير".

وتابع لاعب منتخب مصر "لدينا تركيز كبير على هذه المباراة، وسنسعى لتحقيق الثلاث نقاط".

واختتم أيمن أشرف تصريحاته "نحن على أتم الاستعداد لهذه المباراة، ونريد صدارة المجموعة".

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط، وسجل كلا المنتخبين ستة أهداف ولم تستقبل شباكهما أي هدفا.