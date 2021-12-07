كأس العرب - ثنائي الأردن: نعد الجماهير بتقديم أداءً مغايرا في الدور المقبل

يرغب يزن النعيمات ومحمد أبو شرارة ثنائي منتخب الأردن في تقديم أداءً مغايرا في الدور المقبل من كأس العرب 2021.

وكان منتخب الأردن قد فاز بخماسية مقابل هدف وتأهل ثانيا خلف المغرب من المجموعة الثالثة.

وقال محمد أبو شرارة عبر قناة الكاس: "فلسطين قدموا مباراة كبيرة، وفقدنا التركيز في بعض الأوقات، وفزنا بالمباراة وتأهلنا".

وأضاف "ثقة اللاعبين والجهاز الفني بي جعلتني أن أظهر بهذا المستوى الطيب في المباراة".

وحصد شرارة جائزة أفضل لاعب في المباراة.

فيما قال يزن النعيمات عبر قناة الكاس: " المدرب لم يخاطر بي في بداية المباراة بسبب الإصابة وشاركت كبديل وسجلت".

وأكمل "نعد الجماهير الأردنية بتقديم أداء مغايرا في الدور المقبل".

وشارك يزن النعيمات كبديل في الدقيقة 74 وسجل ثنائية في الدقيقتين 86 و91+1.