تشكيل الجزائر – براهيمي وبلايلي وبونجاح يقودون الخضر ضد مصر

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر المشارك في كأس العرب، تشكيل الخضر لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويقود الثلاثي ياسين براهيمي ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح هجوم الجزائر، فيما يدخل طيب مزياني في مكان هلال عربي سوداني.

وأتى تشكيل الجزائر كالتالي..

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: حسين بن عيادة – عبد القادر بدران – محمد الأمين توجاي – إلياس شتي

الوسط: زكريا دراوي – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي – يوسف بلايلي – طيب مزياني

الهجوم: بغداد بونجاح