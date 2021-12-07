كأس العرب - مدرب الأردن: نؤمن بحظوظنا في ربع النهائي.. وتأهلنا بـ 14 لاعبا أمام فلسطين

أبدى عدنان حمد المدير الفني لـ منتخب الأردن سعادته بالتأهل رغم المعاناة إلى ربع نهائي كأس العرب 2021.

وتفوق منتخب الأردن على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-1 وتأهل رفقة المغرب لربع النهائي.

وقال عدنان حمد عقب اللقاء: "نعاني من غيابات كثيرة خصوصا في الجهة اليمنى، وإحسان حداد للطرد بسبب الإصابات والطرد".

وأضاف عبر قناة الكاس "رغم كل الضغوط والقلق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، 6 لاعبين انتظروا النتيجة وأنا منهم".

وأكمل "خضنا المباراة بـ 14 لاعبا متاحا والتأهل مستحق".

وأردف "في ظل هذه الظروف التأهل هو عمل كبير وقدمنا نتيجة ومباراة كبيرة".

وعن إمكانية مواجهة الجزائر أو مصر في ربع النهائي، أتم: "منتخبات قوية وتشارك في تصفيات كأس العالم ولا يمنع أن نؤمن بحظوظنا في أن نخوض مباراة ربع نهائي تليق بمنتخبنا، أتمنى أن نكون في الموعد".

ضمن المنتخب الأردني تواجده في ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل لمنتخب الأردن بهاء عبد الرحمن و حمزة الدردور، وقلص تامر صيام الفارق لمنتخب فلسطين.