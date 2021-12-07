الحسين عموتة عن مواجهة مصر أو الجزائر: جاهزون لمواجهة أي منتخب

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

الحسين عموتة مدرب المغرب

أشاد الحسين عموتة مدرب المنتخب المغربي بما قدمه فريقه خلال البطولة حتى الآن مشيرا إلى أن أسود الأطلس جاهزون لمنافسة أي منتخب في كأس العرب.

وفاز المنتخب المغربي على السعودي بهدف دون رد في الجولة الثالقة من دور المجموعات.

وقال الحسين عموتة في تصريحات لقناة الكأس: "الشوط الأول كان صعبا لأننا لم ندخل ذهنيا في المباراة وارتكبنا بعض الأخطاء في التمركز والتمرير".

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وأضاف "أصلحنا الأمور بين الشوطين وكنا أفضل وكانت سيطرة واضحة للمنتخب ولكننا مع الأسف لم ننجح في ترجمتها لأهداف".

وتابع "كان من المفروض أن ننهي المباراة 3 أو 4 أهداف ولكن من الصعب بعد ضمان التأهل أن تخلق هذا الجو الكامل من التركيز والاندفاع، حققنا الأهم بالفوز وضمان الصدارة".

وأتم عن الأفضل بين مصر والجزائر لمواجهته في ربع النهائي: "نحن هنا لنتعلم ونتنافس للاستفادة من المنافسات وهذا هو الأهم. جاهزون لمواجهة أي منتخب".

وينتظر المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة والتي تضم مصر والجزائر.

ومن جانبه، قال أيمن حسونة في تصريحات لقناة الكأس: "كانت مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي، أشكر اللاعبين على قتالهم خلال المباراة".

وأضاف "المنتخب السعودي كان في حاجة للفوز من أجل الصعود، كنا نعلم أنها ستكون مباراة سعبة ولكننا نجحنا في الخروج بما نريد. مستعدون لمواجهة أي منتخب في البطولة".

وقال سفيان رحيمي في تصريحات لقناة الكأس: "حققنا انتصارا مستحقا، 3 مباريات بـ3 انتصارات وهذا أمر ليس بالشيء السهل. أشكر اللاعبين على قتالهم خلال المباريات".

وأتم عن مواجهة مصر أو الجزائر "الجزائر أم مصر؟ مستعدين لمواجهة أي منتخب، سننافس بقوة مهما كان المنافس".

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